Запрет пересечения линии разграничения: Что происходило на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Вчера, 22 марта, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) около 100 человек оказались в неоднозначной ситуации из-за вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, КПВВ был закрыт. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток SOS».

Так, 22 марта команда «Восток SOS» начала мониторинговый визит в Луганской и Донецкой областях. «Утром мы посетили КПВВ "Станица-Луганская", где в 00:01 начало действовать распоряжение командующего ОС, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, КПВВ был закрыт, но, к сожалению, люди не были уведомлены заранее. Это привело к неоднозначной ситуации, когда до 70 человек с самого утра ожидали возможности пройти на неподконтрольную правительству Украины территорию. А до 20 человек пытались попасть на подконтрольную правительству территорию, но застряли в зоне перехода. Некоторые из граждан имели веские обстоятельства, которые могли документально подтвердить. Хотим отметить, что решение о закрытии КПВВ было принято внезапно и без предварительного информирования. Поэтому ситуация, которая сложилась на КПВВ, когда около 100 человек оказались в неоднозначной ситуации, ожидаемая», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на официальных источниках ООС было сообщено, что пересечь линию разграничения смогут лица, которые будут иметь жизненно необходимые обстоятельства. «Но уже на месте мы узнали, что решение о разрешении пересечения предоставляет исключительно командующий ОС. Во время нашего пребывания возле КПВВ, работники начали сбор личных данных, формирование списков и рассмотрение документов, подтверждающих необходимость пересечь линию разграничения. Спасибо сотрудниками пограничной службы, пошли навстречу и помогли в решении ситуации. По нашим данным, часть лиц смогла пересечь линию разграничения», – рассказали в «Восток SOS».

Фото: Facebook / Константин Реуцкий

Правозащитники напоминают, что с 22 марта все КПВВ закрыты на вход и выход до завершения карантина. «Поэтому мы подчеркиваем важность остаться дома ради собственной безопасности, а в случае жизненно необходимых обстоятельств, сначала связываться с call-центром ООС», – отмечается в сообщении.

Контакты call-центра ООС:

0 800 50 04 10;

+38 044 454 44 99;

+38 097 988 90 40;

+38 095 127 58 52;

cаllcenter-os@ukr.net

Напомним, после закрытия КПВВ на Донбассе небольшой группе граждан был разрешен переход через линию разграничения в связи «с критически важными жизненными ситуациями».