RU
Все новости

Карантин в Украине: Какие услуги можно получить в ЦПАУ

23.03.20 17:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины утвердил перечень административных услуг, предоставляемых в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), во время карантина. Соответствующее постановление было принято 20 марта. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, в перечень административных услуг, которые можно получить в ЦПАУ из-за неотложных обстоятельств во время карантина, относятся:

  • оформление паспорта гражданина Украины;
  • вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
  • комплексная услуга еМалятко для родителей новорожденных;
  • выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;
  • согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;
  • регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
  • выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;
  • государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;
  • государственная регистрация смерти;
  • субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
  • оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;
  • оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
  • оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;
  • регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
  • оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Как уточняется, другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории. «В то же время мы призываем граждан Украины воздержаться от посещения ЦПАУ и других поставщиков услуг в период карантинных мероприятий без необходимости или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса», – отмечают в министерстве.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк