Карантин в Украине: Какие услуги можно получить в ЦПАУ

Кабинет министров Украины утвердил перечень административных услуг, предоставляемых в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), во время карантина. Соответствующее постановление было принято 20 марта. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, в перечень административных услуг, которые можно получить в ЦПАУ из-за неотложных обстоятельств во время карантина, относятся:

оформление паспорта гражданина Украины;

вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;

комплексная услуга еМалятко для родителей новорожденных;

выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;

согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;

регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;

выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;

государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;

государственная регистрация смерти;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;

оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;

оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;

оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;

регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;

оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Как уточняется, другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории. «В то же время мы призываем граждан Украины воздержаться от посещения ЦПАУ и других поставщиков услуг в период карантинных мероприятий без необходимости или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса», – отмечают в министерстве.