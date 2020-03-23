Карантин в Украине: Какие услуги можно получить в ЦПАУ

Кабинет министров Украины утвердил перечень административных услуг, предоставляемых в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), во время карантина. Соответствующее постановление было принято 20 марта. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Так, в перечень административных услуг, которые можно получить в ЦПАУ из-за неотложных обстоятельств во время карантина, относятся:
- оформление паспорта гражданина Украины;
- вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
- комплексная услуга еМалятко для родителей новорожденных;
- выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;
- согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;
- регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
- выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;
- государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;
- государственная регистрация смерти;
- субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
- оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
- оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;
- оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
- оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена опека и попечительство, или одиноким матерям;
- регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
- оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.
Как уточняется, другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории. «В то же время мы призываем граждан Украины воздержаться от посещения ЦПАУ и других поставщиков услуг в период карантинных мероприятий без необходимости или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса», – отмечают в министерстве.