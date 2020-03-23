Противодействие COVID-19: На Луганщине введут ПЦР-исследования, а у водителей такси будут мерить температуру

В Луганской области должны ввести тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследования), а также будут проводить температурный скрининг водителей такси. Об этом сегодня, 23 марта, говорилось во время заседания областного штаба по вопросам предотвращения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под председательством главы Луганской области Сергея Гайдая, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, первым на повестке дня был вопрос ускорения начала тестирования на коронавирус методом ПЦР-исследований на базе вирусологической лаборатории Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины. «Нужно немедленно запустить ПЦР-исследования, ведь ежедневно домой возвращаются заробитчане. Все, кто находится на самоизоляции, должны быть протестированы», – заявил Гайдай.

Кроме того, он поручил Главному управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Луганской области урегулировать проблему безопасной транспортировки в Луганскую область граждан, вернувшихся из-за рубежа. Как отмечается, со вчерашнего дня все, кто пересекает государственную границу Украины через пункты въезда-выезда на территории области, дают письменное согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.

Также глава Луганской области поручил обеспечить ежедневное обследование и температурный скрининг водителей такси, в том числе и тех, которые осуществляют доставку продуктов на заказ. Соблюдение повышенных санитарных норм будут контролировать Укртрансбезопасность и Нацполиция.

Органы социальной защиты должны усилить работу с наиболее уязвимыми группами населения и обеспечить всех, кто состоит на учете, средствами индивидуальной защиты.

Руководители местных органов власти должны оперативно отчитаться об использовании полученных на прошлой неделе 2 млн грн из областного бюджета, а также определить дополнительную потребность в масках и антисептиках.

Напомним, в Луганской области определили место для обсервации. Людей, которые будут иметь контакт с больными коронавирусом, изолируют в местный пансионат «Приволье».

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.