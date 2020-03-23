COVID-19: Депутат Верховной Рады Горбенко в больнице ждет результатов теста

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, переселенец из Луганска Руслан Горбенко находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19, один из тестов – положительный. Об этом сегодня, 23 марта, нардеп написал на своей странице в Facebook.

Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице. «Сдал 2 теста, 1 результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал 3-й. Ждем результатов, их еще нет», – написал депутат.

Горбенко отметил, что в среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом ему стало легче. В субботу он приехал в больницу, настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо – и обнаружили левостороннее воспаление легких.

«С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом от ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был. Вообще, был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью», – сообщил Горбенко.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области Сергея Шахова лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.