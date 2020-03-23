В «ДНР» заявили о следующих переговорах ТКГ по видеосвязи

Трехсторонняя контактная группа может провести переговоры 24-26 марта по видеосвязи. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба «МИД ДНР», передают местные интернет-ресурсы.

«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией и введенными мерами по ограничению пересечения государственных границ, стороны и медиаторы Минского процесса приняли решение о переводе заседаний Контактной и рабочих групп в режим видеоконференции», – уверяют в «ДНР».

Там уточняют, что «во вторник, 24-го марта, состоятся видеоконференции групп по политическим вопросам и вопросам безопасности; в среду, 25-го марта, пройдут видеоконференции групп по экономическим и гуманитарным вопросам; в четверг, 26-го марта, состоится видеоконференция Контактной группы».

Напомним, ранее о том, что участники Минских переговоров могут проводить заседания через видеосвязь, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что российские СМИ также сообщили о том, что встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, запланированная на 25 марта в Минске, из-за карантинных мер пройдет в формате видеоконференции.