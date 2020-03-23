«Стесняюсь носить маску»: Дончанка рассказала, как в «ДНР» замалчивают угрозу коронавируса

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке местная «власть» твердит, что вирус минует «ДНР», а люди стесняются носить маски. Об этом рассказала пенсионерка, которая регулярно ездит на подконтрольную территорию, но на время карантина осталась в Донецке, передает «Радио Свобода».

По ее словам, людей стало намного меньше, но больше ничего и не происходит. «Если там, в мире и в Украине, волнуются о том, чтобы тесты людям проводить, то тут – нигде и ничего. Живем, как в Припяти, в замершем мире», – говорит женщина.

Пенсионерка рассказывает, что люди опасаются ходить в общественные места, но не надевают маски, потому что местная «власть» об этом молчит. Даже в больнице не все медработники в масках.

«Я вчера ездила в библиотеку, там маленький кинозал есть, где пенсионерам показывали постоянно фильмы. Потом там всякие лекции проводили, ходили много – и молодежь, и люди в возрасте. Там сейчас никого. Просто люди уже боятся. Сегодня я вышла купить себе воды в "Авоську" (местная сеть супермаркетов с упором на социальные товары, – ред.) под вечер, тоже мало людей. В масках людей нет. Если бы сказали "власти", что надо надевать маску, а этого же никто ничего не говорит. А сами по себе, видно, люди как я – я стесняюсь надеть маску, никто ж не надевает, и я не надеваю», – говорит пенсионерка.

Они отметила, что жители города готовятся «переболеть» и продолжают выходить на прогулки с детьми, хотя осознают, что опасность есть, и на самом деле на коронавирус людей просто не проверяют.

«Пока что наши "власти" говорят, что нас это минует, у нас не подтверждено ни одного случая. А люди тоже говорят, что "откуда мы знаем, если его не подтверждает никто? Нас же не проверяют. Как его можно подтвердить?" Вот тут выходят у нас во дворе соседи с детьми, лет под 40, у них 1-й и 2-й класс дети, они в школу не ходят, а во дворе гуляют. Так они говорят – "мы все переболеем, это такой вирус, что мы тут все переболеем". Хотя тут же говорят, что у нас его нет», – рассказывает дончанка.

Женщина говорит, что в донецких школах карантин то объявляли, то отменяли: «Была еще такая ситуация, что утром сообщили: "Все, школы закрыть". 10 часов вечера – всем родителям сообщили: "Завтра быть в классе, школы работают!" Кто пошел, кто не пошел на второй день в школу. В класс наших знакомых 4 человека пришло, остальные, наверное, уже подумали – да, ну вас к черту. Там два дня уже оставалось до каникул, у них же с понедельника каникулы. Потом опять. На следующий же день – приказ закрыть школы! Вот такое вот. То открыть, то карантин, то не карантин. А вот сейчас же и каникулы начинаются».

Ситуацию с продуктами пенсионерка описывает так: «В магазинах макароны есть, мука есть, туалетную бумагу я купила. А вот гречки не стало. Риса мало, но есть еще. Сахар, я сегодня была в "Авоське", тоже есть, по 35 руб. (около 16 грн. по местному курсу на 23 марта, – ред.), он был дешевле. Мясо, курятина, есть. Овощи, фрукты, мандарины, яблоки, капуста, картошка пока что есть».

В связи с надвигающейся эпидемией дончанка высказывает беспокойство по поводу отсутствия квалифицированных врачей и возможности проверить наличие коронавирусной инфекции.

«Если начнется реально эпидемия, то у нас тут и врачей толком нормальных нету. Моя знакомая заболела, я ей говорю: "Вызови врача". Она позвонила, а ей говорят: "Приходите сюда". Она говорит: "У меня температура". Ей отвечают: "Наденьте маску и идите". Ну, она пошла. Видимо, врач там "дуб дубом", молодая. Такое ей там поназначила, она принимает, ей не лучше. Она дня через три пошла к другому врачу. А та начала ее ругать: "А что вы такое делаете?! Вы что, шутите, у вас уже хрипы в легких, а вы так лечитесь!" Она говорит: "Я что, сама лечусь? Мне вот, врач назначил!" Диагностировали начальную пневмонию. Она ей назначила антибиотик. Подруга спрашивает: "А может, у меня коронавирус? Врач ей отвечает: "Откуда я знаю? Что, у меня есть тесты?!», – говорит пенсионерка.

По ее словам, в «ДНР» уверяют, что если люди и болеют, то свиным гриппом (это подтип гриппа А H1N1, вспышка заболеваемости которым в Украине и в мире закончилась в 2009-м году).