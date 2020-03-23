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Борьба с коронавирусом: В Мариуполе продезинфицировали более тысячи километров дорог и тротуаров

23.03.20 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе в связи с проведением карантинных мероприятий проходит ежедневная санитарная обработка улиц. В городе продезинфицировали более тысячи километров дорог и тротуаров. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что уже отработали более 750 км дорог и 300 км тротуаров.

В работе задействованы 30 единиц техники коммунальных предприятий Зеленого строительства и «Коммунальник».

В планах обрабатывать ежедневно около 300 км дорог и более 100 км тротуаров. Также дезинфекция подъездов многоквартирных домов, мусорных контейнеров и машин, занимающихся перевозкой отходов.

Для обработки используется дезраствор на основе хлора. Он согласован с Государственной санитарной службой, и является безопасным для людей и животных.

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