На КПВВ «Станица Луганская» женщина пыталась за взятку получить «пропуск»

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» женщина пыталась предложить пограничникам взятку в 500 грн и 200 евро за возможность пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 22 марта, на КПВВ «Станица Луганская» с неподконтрольной украинским властям территории приехала 34-летняя гражданка Украины.

Зная, что пропуск через линию разграничения прекращен, а у нее нет никаких документов, подтверждающих наличие критически важных жизненных обстоятельств, украинка решила купить «пропуск» за взятку в 500 грн, но пограничник ответил отказом. Тогда женщина вложила в паспортный документ еще 200 евро с уверенностью, что такая сумма точно поможет ей беспрепятственно попасть на подконтрольную территорию Украины, но и на этот раз военнослужащий ответил категорическим отказом.

«Факт дачи неправомерного вознаграждения пограничники задокументировали, а вот уже объяснять почему украинка совершила уголовное преступление, признаки которого предусмотрены ст. 369 УК Украины, она будет объяснять уже представителям Национальной полиции», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2двух до 5 лет.