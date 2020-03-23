Как работают КПВВ Донбасса в режиме ограничения: Кого и как пропускают

Сегодня, 23 марта, мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» сообщили актуальную информацию о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса в связи с введением ограничительных мер. Об этом говорится на странице благотворительного фонда в Facebook.

Так, КПВВ «Марьинка» начал работу в 7:00. В первой половине дня на въезд и на выезд не было ни одного человека и транспорта.

«На период действия ограничений пропуск людей через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих такие обстоятельства документов», – говорится в сообщении.

С людьми, которые пытаются попасть на неподконтрольную украинским властям территорию, пограничники проводят разъяснительные мероприятия, поскольку известно, что блокпост со стороны «ДНР» не пропускает людей.

«Представители ГПСУ продолжают нести службу на КПВВ в полном составе. Обращений к ним зафиксировано не было», – отметили мониторы.

Что касается, КПВВ «Майорское», пункт пропуска работает в штатном режиме согласно графику. «На КПВВ несут службу наряды ГПСУ, ГФСУ, ГСЧС и сотрудники СБУ. На КПВВ отсутствует представитель координационной группы: в случае необходимости старший пограничных нарядов поддерживает с ним телефонную связь», – уточняется в сообщении.

Пропуск людей и транспорта не проводится даже с «надлежащей» регистрацией места жительства. Пропуск возможен только в случае крайней необходимости, но такие обстоятельства должны быть подтверждены документально.

Так, согласно информации мониторов, в субботу, 21 марта, с контролируемой территории Украины ехала девушка, у которой на неподконтрольной территории умерла мать. Она предоставила свое свидетельство о рождении и свидетельство о смерти матери на неподконтрольной Украине территории – было принято отдельное решение о ее пропуске. «Но под конец рабочего дня на КПВВ "Майорское" она вернулась назад, потому что на все представленные доказательства значимости причин попасть на неподконтрольную территорию, ей не позволили пересечь блокпост так называемой "ДНР"», – рассказали мониторы.

КПВВ «Новотроицкое» начал работу в соответствии с графиком и работает в штатном режиме. На территории КПВВ находится только персонал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и Государственной фискальной службы (ГФС). С 22 февраля пропуск людей и автомобилей не проводится в обе стороны. Людей и автотранспортных средств, ожидающих возможного пересечения КПВВ, нет.

«Также, в палатке возле КПВВ со стороны неподконтрольной украинским властям территории продолжают в штатном режиме работать представители Государственной службы по чрезвычайным сиуациям (ГСЧС)», – сообщают мониторы.

По данным правозащитников, на КПВВ «Гнутово», которое также работает с 7:00 в режиме ограничения, пропуск людей через линию разграничения возможен только при чрезвычайных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов.

В первой половине дня на въезд и на выезд не было зафиксировано ни людей, ни транспортных средств. Сотрудники ГСЧС работают в штатном режиме.

Также, на КПВВ «Станица Луганская» находятся представители ГПСУ и ГФС, ГСЧС, дежурит полиция. Пункт пропуска работает по графику. Со стороны входа на КПВВ с неподконтрольной Украине территории, медицинский персонал в вагончике отсутствует – нет ни волонтеров, ни фельдшера. Скорая помощь отсутствует – работает в телефонном режиме.