Украина на карантине: Что делать, если работодатель отправляет в отпуск за свой счет

В Украине, в том числе на Донбассе, во время карантина, связанного с противодействием распространению коронавирусной инфекции, работодатель может отправить работника в неоплачиваемый отпуск только с его согласия. О том, какие правовые нормы полезно знать людям, работающим по найму, рассказали специалисты общественной организации «Донбасс SOS». Об этом сегодня, 23 марта сообщается на сайте организации.

Так, Постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 на всей территории Украины с 12 марта был установлен карантин. Кроме того, согласно Постановлению № 215 от 16 марта 2020 года, на период карантина была прекращена работа метрополитенов, железнодорожного транспорта, автобусов, которые осуществляли межобластные и пригородные перевозки, а также работа торгово-развлекательных центров (ТРЦ), ресторанов, спортзалов, музеев и кинотеатров, значительной части магазинов.

Как отмечают специалисты организации, с точки зрения Кодекса законов Украины о труде (КЗоТ), для сотрудников соответствующих предприятий в данном случае наступает простой. Это понятие регулируется ст. 34 КЗоТ. «Простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, обстоятельствами непреодолимой силы или другими обстоятельствами», – сказано в КЗоТ.

Также, согласно ст. 113 КЗоТ, на период простоя работнику необходимо выплачивать не менее двух третей его среднемесячного заработка.

«Заметим, что ст. 34 также предусматривает возможность перевода сотрудника на период простоя на другую работу на том же предприятии (либо на другое предприятие в том же населенном пункте на срок одного месяца), но только с его согласия», – сказано в сообщении.

В том случае, если на предприятии кто-то заболел инфекционным заболеванием – применим абзац 3-й статьи 113-й КЗоТ, согласно которому, если возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья сотрудника, или людей, которые его окружают, не по вине сотрудника – работодатель обязан выплачивать ему среднемесячный заработок в полном объеме.

Как подчеркнули в «Донбасс SOS», Закон Украины № 530-ІХ, принятый 17 марта, предлагает следующее регулирование трудовых отношений на период карантина. «На период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусного заболевания (COVID-19), работодатель может поручить сотруднику на протяжении определенного периода выполнять работу, указанную в трудовом договоре, дома, а также предоставлять сотруднику отпуск с его согласия», – говорится в подпункте 1) п.2 Переходных положений данного ЗУ.

Предоставление возможности дистанционной работы в данном случае отвечает интересам как сотрудника, так и работодателя – ведь зарплату за простой платить все равно придется.

«Помните: в неоплачиваемый отпуск Вас могут отправить только с Вашего согласия», – акцентировали в организации.

Кроме того, в случае, если работодатель домой не отпускает, следует помнить, что, согласно п. 3-1 ст. 25 Закона «Об отпусках», родителю или опекуну не могут отказать в отпуске для ухода за ребенком, которому не исполнилось 14 лет, на период объявления карантина. Уволить человека в период отпуска, даже неоплачиваемого, не могут, за исключением случая полной ликвидации предприятия.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 26 Закона «Об отпусках», внеочередной неоплачиваемый отпуск во время карантина не влияет на возможность взять отпуск за свой счет после его окончания (с согласия работодателя).

Помимо этого, основания для увольнения по инициативе работодателя перечислены в ст. 40 КЗоТ. Среди них есть, в частности, прогул без уважительных причин. «Нахождение на карантине никак нельзя назвать неуважительной причиной, но тем не менее рекомендуем получить на руки копии приказов о Вашем переводе на удаленную работу, либо о предоставлении отпуска, для избежания конфликтных ситуаций в дальнейшем», – советуют юристы организации.

Кроме того, согласно п. 1 ст.40 КЗоТ, увольнение, в том числе во время отпуска, возможно в случае реорганизации, перепрофилирования или полной ликвидации предприятия. Однако если речь идет о перепрофилировании или реорганизации – работодатель обязан сначала предложить сотруднику перевод на другую работу. Если это невозможно, либо если предприятие ликвидируется полностью, работнику выплачивается выходная помощь в размере не менее среднемесячного заработка.

Если работодатель нарушает трудовое законодательство, можно обратиться с жалобой в Государственную службу по вопросам труда (список сайтов областных отделений можно найти здесь).

В «Донбасс SOS» акцентировали, что увольнение сотрудника без соблюдения законодательства во время карантина будет рассматриваться как образующее состав преступления по ст. 172 Уголовного кодекса Украины (незаконное увольнение по личным мотивам или другое грубое нарушение законодательства о труде). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 34 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или исправительные работы. «Таким образом, в случае конфликта с работодателем Вы можете также обращаться в полицию», – говорится в сообщении.