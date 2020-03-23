Карантин: В Мариуполе усилили контроль за качеством воды

В Мариуполе в связи с карантинными мероприятиями усилен контроль за качеством воды: увеличено количество отборов проб из сетей централизованного водоснабжения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В связи с карантинными мероприятиями, коммунальное предприятие "Мариупольское ПУВКХ" [производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства] усилило контроль за системами водоснабжения и водоотведения. Сейчас увеличено количество отборов проб из сетей централизованного водоснабжения и сточных вод», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пробы воды проводятся ежедневно. За последние дни было отобрано более 40 проб. Никаких отклонений по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не обнаружено.

В горсовете напомнили, что в соответствии с карантинными мероприятиями, в Мариуполе проводится ежедневная санитарная обработка улиц, подъездов и мусорных контейнеров для уменьшения возможности распространения коронавирусной инфекции.