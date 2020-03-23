В «ДНР» водитель без прав совершил смертельное ДТП (Фото)

В «ДНР» в период с 21 по 22 марта произошло 5 ДТП, в которых 2 человека погибли, 9 получили травмы, и зарегистрированы 13 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

21 марта на автодороге «Донецк-Новоазовск-Седово» в Старобешевском районе 43-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21063» на закруглении автодороги, по предварительной версии, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21703», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21063», а также 4 пассажира автомобиля «ВАЗ-21703», среди которых 2-е детей 8-ми и 11-ти лет, получили телесные повреждения.

22 марта в Енакиево 27-летний водитель автомобиля Geely Cross, не имея права на управление транспортным средством, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Chery Eastar, который остановился у правого края проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Geely Cross был травмирован, а 57-летний пассажир данного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 395 нарушений ПДД, от управления транспортом отстранены 38 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.