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«Невозможно контролировать гигиену»: В Донецкой области закрыты почти все рынки

23.03.20 15:12
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео

С сегодняшнего дня, 23 марта, в Донецкой области приостановлена работа почти всех рынков. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в регионе по состоянию на 23 марта – 1 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией в Мариуполе. Но режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и связанные с ним ограничения в Донецкой области введены для предупреждения распространения коронавируса.

«Режим ЧС не ограничивает права и свободы граждан, но дает возможность реагировать на возможное стремительное развитие определенных событий и влиять своими средствами и силами на ту или иную ситуацию», – отметил Кириленко.

Глава области подчеркнул, что закрытие рынков является одним из острых вопросов после введения режима ЧС, но у такого решения есть весомые основания.

«В основном все рынки по Донецкой области приостановили свою работу с 00:00 часов сегодняшнего дня. Исключение составляют только рынки в маленьких населенных пунктах, где они являются основным или единственным источником поставки продуктов населению. Логика закрытия рынков очень проста: санитарная обработка на рынках практически не проводится», – пояснил глава ОГА.

Кириленко добавил, что в области учли международную практику, кроме того, контролировать соблюдение санитарных норм на рынках практически невозможно.

«То, что говорят, на открытом воздухе вирус не распространяется, – мы берем практику международного сообщества, где четко доказано, что вирус оседает и является наиболее опасным на продуктах питания, на одежде присутствующих. А контролировать процесс общения и гигиену на рынках практически невозможно. Там практически невозможно избежать контакта с людьми», – резюмировал глава области.

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