В «ЛНР» назвали причину ДТП с рейсовым автобусом в Луганске

В неподконтрольном украинским властям Луганске рейсовый автобус врезался в опору электроосвещения, в ДТП пострадали 5 человек.

Как сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», 22 марта автобус «БАЗ» под управлением мужчины 1973 года рождения из-за неисправности рулевого управления совершил наезд на бетонную опору электроосвещения. «В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения госпитализированы граждане 1992, 1982, 1950, 1958 и 1962 годов рождения. По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, в ДТП в Луганске попал рейсовый автобус.