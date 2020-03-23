RU
Все новости

В «ЛНР» назвали причину ДТП с рейсовым автобусом в Луганске

23.03.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске рейсовый автобус врезался в опору электроосвещения, в ДТП пострадали 5 человек.

Как сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», 22 марта автобус «БАЗ» под управлением мужчины 1973 года рождения из-за неисправности рулевого управления совершил наезд на бетонную опору электроосвещения. «В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения госпитализированы граждане 1992, 1982, 1950, 1958 и 1962 годов рождения. По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, в ДТП в Луганске попал рейсовый автобус.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк