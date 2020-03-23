Коронавирус: Мэр Славянска заявил о проблеме с наличием масок

В Славянске (Донецкая обл.) отмечается проблема с наличием в аптеках защитных масок и антисептических средств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 марта, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Пока в городе необходимого количества масок нет. На ближайшее время обеспечены масками горздравотдел, больницы м поликлиники – для медицинского персонала и посетителей. Они бесплатно раздаются всем посетителям, которые обращаются в наши поликлиники и больницы. Сегодня получаем маски и для Управления соцзащиты населения, посетителям УСЗН маски такде будут раздаваться бесплатно», – сказал мэр.

При этом пока нет защитных средств для бесплатной раздачи жителям города. «Но есть информация о том, что на Донецкую область выделено почти миллион масок. Ждем информацию, как они будут распределяться, и, возможно, что-то поменяется», – надеется Лях.

Градоначальник отметил, что горздравотдел мониторит ситуацию с наличием масок и антисептических средств в аптеках. «Мониторим ситуацию, вывешиваем на сайте городского совета информацию с адресами аптек, где они были либо появлялись и по какой цене», – уточнил мэр.

На данный момент на сайте горсовета есть информация лишь о 5-ти аптеках города. При этом ни в одной из них нет антисептика для рук, сколько масок есть в наличие – не известно, указаны лишь их цены –-20 грн, а также в комплекте для посещений (шапочка, маска, бахилы, накидка) – по 17,60 грн и 23,95 грн.

Как уточняет корреспондент «Донецких новостей», действительно, есть аптеки, в которых маски отсутствуют. Но в целом большой проблемы в городе нет – маски есть в наличие в иных аптеках, в том числе, не отраженных на сайте горсовета. Стоимость данного защитного средства – 20-23 грн / шт.

Как сообщалось ранее, с 24 марта в Славянске вводится «жесткий» карантинный режим: закрываются все рынки города, общественный транспорт будет работать только для обладателей спецпропусков.