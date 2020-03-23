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На Донетчине организуют подвоз врачей и рабочих предприятий, – Кириленко

23.03.20 15:48
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео
Павел Кириленко / Фото: скриншот видео

В Донецкой области продолжают работу металлургические производства и другие предприятия непрерывного цикла, организован подвоз работников в медучреждения и на объекты критической инфраструктуры. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, предприятия, работу которых приостановить нельзя, продолжают функционировать.

«Продолжают работать металлургические предприятия и остальные предприятия непрерывного цикла, там, где это возможно. Часть работников будет переведена на дистанционную работу по решению руководства предприятий. Работает почта с соблюдением необходимых санитарных норм. Предприятия сельхозпроизводства тоже работают, и они, если идет речь о коровниках, свинофермах, там, где невозможно приостановить работу, – также функционируют», – рассказал Кириленко.

Он отметил, что междугороднее транспортное сообщение в области организовано исключительно для подвоза медработников в лечебные учреждения и сотрудников на предприятия критической инфраструктуры, а также пациентов на гемодиализ и другие жизненно важные процедуры.

«Для этого предприятия и органы местного самоуправления будут организовывать специальные нерегулярные перевозки со строгим соблюдением условий карантина, то есть не более 10 пассажиров и в средствах индивидуальной защиты», – подчеркнул глава области.

Кириленко добавил, что в регионе разворачивается инициатива «Подвези врача – Донетчина». На этой неделе планируется встреча с волонтерами инициативы, где обсудят, как ОГА будет присоединяться к этому процессу и помогать средствами, горюче-смазочными материалами и проч.

Глава Донецкой области отметил, что Украина перед лицом эпидемии находится в более выгодных условиях, чем Италия, другие страны Европы, Китай. «У нас есть возможность учитывать негативный опыт стран, сделать все возможное, чтобы не допустить критического развития событий», – заключил Кириленко.

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