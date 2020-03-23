На Донетчине полиции сдался очередной участник НВФ

В Часов Яре (Донецкая обл.) бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) добровольно сдался полицейским. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в 2014 году мужчина охранял захваченное админздание одного из предприятий и развозил на собственном транспорте патрульных НВФ.

«В июне 2014 года 42-летний мужчина поддался на российскую пропаганду и пришел к террористам помочь строить "русский мир". В его обязанности входило дежурство в захваченном админздании одного из предприятий в Часов Яре и доставка на собственном транспорте по городу патрульных боевиков. Обещания террористов по условиям службы и зарплате оказались ложными. Поэтому уже через недолгое время житель Часов Яра покинул бандформирование и почти 6 лет скрывал свое прошлое», – рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители проверяют его деятельность в рядах НВФ.

В полиции также напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье человек, находившейся в составе вооруженных формирований, если он добровольно вышел из такого формирования и уведомил о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.