«Не принимали больницы»: В Горловке умер мужчина с симптомами коронавируса

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) 21 марта в машине «скорой помощи» скончался мужчина с возможными симптомами коронавируса, поскольку местные больницы не приняли пациента. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Facebook.

«21 марта в Горловке умер мужчина Александр Мирошник в возрасте примерно 60 лет. Жил по ул. 60 лет СССР, д. 55, жилой массив "Комсомолец". Скончался в карете "скорой помощи", когда его возили из одной больницы в другую, не принимали...», – написал Веселкин.

По его словам, у горловчанина все началось с сухого кашля и повышенной температуры тела, потом перешло в воспаление легких. На сегодня такие же симптомы наблюдаются у его сына.

«И пока разные идиоты, я о Приходько, Пушилине и других ставленниках Кремля на оккупированных территориях, – продолжают врать людям, что "коронавируса у нас нет!", люди умирают с признаками опасного вируса», – подчеркнул Веселкин.