Консультативный совет: Депутаты хотят признать незаконным решение о его создании

Народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления № 3229 «О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в г. Минск, Республика Беларусь». Соответствующий документ появился на сайте ВРУ.

Документ подан от имени 51 народного избранника. На данный момент он находится на этапе рассмотрения в комитете – предоставлен для ознакомления.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что если решение о создании «консультативного совета» будет подписано, как запланировано, 25 марта 2020 года, «республики» «ДНР» и «ЛНР» будут признаны самостоятельными равными Украине субъектами переговорного процесса.

«Только Российская Федерация и Украина как государства могут напрямую вести переговоры, договариваться и принимать решения по мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, вызванного вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях не могут на равных с Украиной участвовать в переговорном процессе и назначать "полномочных представителей" для участия в таком процессе. ОРДЛО*, упомянутые в Решении, согласно статье 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" – это временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль. Согласно статье 133 Конституции Украины Донецкая и Луганская область – это неотъемлемые составляющие Украины», – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как официальный Киев видит предлагаемый «консультативный совет» с представителями ОРДЛО.

* ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей