«Укрпочта» хочет сделать услугу адресной доставки пенсии с карты бесплатной

«Укрпочта» настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, планируя сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной, передает «Интерфакс-Украина».

Акционерное общество «Укрпочта», отмечая наличие проблем у пенсионеров в селах с получением пенсий через банковские отделения из-за прекращения междугороднего пассажирского сообщения в связи с карантинными мерами, считает необходимым разрешить оперативный переход пенсионеров на обслуживание в «Укрпочту».

По словам генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского, в связи с карантинными мерами большое количество пенсионеров «застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра чтобы снять деньги на жизнь».

Смелянский отметил, что банковские отделения есть всего в 6% населенных пунктах страны. «У нас есть решение – и оно будет уже в ближайшее время вынесено на рассмотрение Кабинета министров: быстро переводить пенсионеров в селах на получение пенсий в "Укрпочте". Принимать их заявления и не терроризировать людей», – заявил Игорь Смелянский.

Он также сообщил, что будет просить Кабмин обязать Пенсионный фонд соблюдать уже существующие законы и предоставить пенсионерам возможность выбора места получения пенсионных выплат.

Как добавил гендиректор «Укрпочты», заявления от пенсионеров в сложившейся ситуации в порядке исключения можно разрешить принимать в телефонном или письменном формате, передав их через почтальона.

Кроме того, он отметил, что в планах компании – сделать услугу доставки средств с банковской карты «С карточки домой» почтальонами «Укрпочты» бесплатной.

По данным почтового оператора, при выборе опции «С карточки домой», почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст непосредственно в руки получателя в течение 2 рабочих дней. Для получения перевода получателю необходимо лишь предъявить почтальону паспорт. Опция работает для любых населенных пунктов Украины. Сейчас стоимость перевода при выборе опции «С карточки домой» составляет 1% от суммы перевода + 19 грн и оплачивается отправителем.