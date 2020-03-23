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Миллион паспортов России: Московский профессор рассказал о планах Кремля по «Л-ДНР»

23.03.20 16:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Администрации Л-ДНР» получили указание из Кремля довести количество выданных российских паспортов жителям временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса до одного миллиона. Об этом на своей стренице в Facebook написал российский профессор Валерий Соловей.

«Число владельцев российских паспортов в ДНР и ЛНР приказано довести до 1 млн человек. Их голоса будут использованы во время плебисцита по Конституции», отметил Соловей.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» прорабатывают «технические моменты», чтобы местные жители, получившие российские паспорта, проголосовали на референдуме по изменениям в конституцию РФ.

Напомним, адвокат, правовед Марк Фейгин заявил, что изменения в конституцию РФ не сулят Украине ничего хорошего. Он акцентировал, что вообще внесение изменений в конституцию РФ имеет одну главную политическую цель – «обнулить сроки пребывания президента Путина на его посту».

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