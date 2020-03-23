Кабмин ввел режим ЧС на Донетчине и еще в двух областях Украины

Сегодня, 23 марта, Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС», – написал он.

Премьер-министр уточнил, что сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Напомним, ранее режим ЧС был введен 20 марта в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области из-за распространения коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.