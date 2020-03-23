Избрание меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе перенесли из-за карантина

Избрание меры пресечения экс-мэру Славянска (Донецкая обл.) Неле Штепе Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес на 6 апреля из-за карантина. Бывшего мэра обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает «Укринформ» со ссылкой на информацию суда.

«Рассмотрение дела Штепы перенесено из-за карантина, по ходатайству ее защиты, на 6 апреля, на 12:00», – сообщили в суде.

По словам адвоката Александра Тананакина, еще неделю назад сторона защиты направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за карантина. «В этих условиях Штепе трудно доехать из Славянска, где она находится дома, в Харьков, поэтому дата очередного заседания суда была оговорена заранее», – отметил адвокат.

К тому же, добавил Тананакин, он и адвокат Александр Шадрин сегодня находятся на других судебных заседаниях вне Харькова.

Ранее сообщалось, что 27 февраля заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесено на 23 марта из-за того, что на суд не явились оба прокурора, потому что находились в отпуске. Мера пресечения для Штепы не избрана с 2018 года, поэтому она находится дома, ранее ее держали в СИЗО.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Также экс-мэр Славянска заявила, что будет баллотироваться на пост Славянского городского головы на местных выборах 2020 года.