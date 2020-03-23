COVID-19: Сколько времени вирус держится на различных поверхностях

Коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней. Об этом говорится в инфографике, опубликованной сегодня, 23 марта, на странице Верховной Рады Украины в Facebook.
Так, меньше всего в воздухе – до 3 часов, а больше всего на пластике – 5 дней.
Согласно опубликованной инфографике коронавирус держится на:
- дереве и стекле – 4 часа;
- алюминии – 2-8 часов;
- стали – 48 часов;
- медицинских рукавичках – 8 часов;
- воздухе – до 3 часов;
- пластике – 5 дней;
- бумаге – 4-5 дней.
«Берегите себя и тех, кто рядом, и оставайтесь дома», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.