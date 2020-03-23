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COVID-19: Сколько времени вирус держится на различных поверхностях

23.03.20 19:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней. Об этом говорится в инфографике, опубликованной сегодня, 23 марта, на странице Верховной Рады Украины в Facebook.

Так, меньше всего в воздухе – до 3 часов, а больше всего на пластике – 5 дней.

Согласно опубликованной инфографике коронавирус держится на:

  • дереве и стекле – 4 часа;
  • алюминии – 2-8 часов;
  • стали – 48 часов;
  • медицинских рукавичках – 8 часов;
  • воздухе – до 3 часов;
  • пластике – 5 дней;
  • бумаге – 4-5 дней.

«Берегите себя и тех, кто рядом, и оставайтесь дома», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

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