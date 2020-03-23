НВФ обстреляли военный грузовой автомобиль с украинскими воинами, перевозившими продукты

Сегодня, 23 марта, вблизи населенного пункта Шумы (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли украинский военный грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Российские оккупанты, вопреки Минским соглашениям, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, вблизи населенного пункта Шумы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья украинских воинов удовлетворительное.

«Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются», – подытожили в пресс-центре штаба ООС.