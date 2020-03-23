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НВФ обстреляли военный грузовой автомобиль с украинскими воинами, перевозившими продукты

23.03.20 18:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 23 марта, вблизи населенного пункта Шумы (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли украинский военный грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Российские оккупанты, вопреки Минским соглашениям, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, вблизи населенного пункта Шумы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья украинских воинов удовлетворительное.

«Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются», – подытожили в пресс-центре штаба ООС.

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