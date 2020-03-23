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Кабмин вводит запрет на вылет туристов из Украины

23.03.20 17:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Украины приняло решение о запрете авиаперелетов с целью туризма. Об этом сегодня, 23 марта, на своей странице в Facebook cообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Только что приняли на правительстве. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавирусу. Безопасность людей – превыше всего!» – сообщил Криклий.

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