Кабмин вводит запрет на вылет туристов из Украины

Правительство Украины приняло решение о запрете авиаперелетов с целью туризма. Об этом сегодня, 23 марта, на своей странице в Facebook cообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Только что приняли на правительстве. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавирусу. Безопасность людей – превыше всего!» – сообщил Криклий.