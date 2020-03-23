Присвоили и продали вещдоки: На Донетчине двум полицейским грозит 8 лет за решеткой

На Донетчине полицейским, обвиняемым в присвоении и незаконной реализации вещественных доказательств, грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Уточняется, что завершилось досудебное расследование в отношении двух сотрудников полиции по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как установило расследование, в августе 2018 года временно исполняющий обязанности начальника одного из территориальных отделений полиции Донецкой области вместе с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоили имущество, а именно 72 металлические трубы общим весом 19,3 т, на которое судом в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 (покушение на кражу) УК Украины был наложен арест.

«В дальнейшем незаконно присвоенное имущество злоумышленники реализовали, получив денежные средства в сумме 124 тыс. 871 грн», – сказано в сообщении.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.