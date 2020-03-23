МН17: Суд просит подтвердить, есть ли у США спутниковые снимки запуска ракеты Бук

Суд по делу о сбитом на Донбассе пассажирском «Боинге» рейса МН17 просит обвинение ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что США якобы располагают засекреченными изображениями запуска ракеты Бук, которой был сбит самолет, сделанными со спутника, пишет « Интерфакс – Украина ».

Соответствующий запрос в понедельник в судебном комплексе Схипхола в рамках возобновившихся на один день слушаний, которые транслировались по Интернету, озвучил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

«В документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос (суда,– ред.) состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?» – зачитал запрос судья.

Кроме того, суд задал вопрос в отношении письма, отправленного 27 мая 2019 года в США с запросом в отношении «пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014». «Вопрос: получила ли прокуратура ответ?» – добавил Стэйнхаус.

Суд также захотел узнать, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу. «Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинение получило бы возможность реагировать либо в письменном виде, либо в ходе слушаний», – пояснил председательствующий.

Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.