Грипп и ОРВИ: На Луганщине отчитались об эпидемической ситуации

В Луганской области эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превышен (-30,68%). Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Так, при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 370,9 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость гриппом не регистрировалась.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 2 463 человека, из них детей до 14 лет – 1 289 (52,3%). Госпитализированы 122 больных, в том числе 83 ребенка в возрасте до 14 лет.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3 029 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычное ОРВИ.