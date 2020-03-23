Переселенцам: Как продлить выплату адресной помощи в период карантина

В Украине на время карантина пока не введено автоматическое продление выплаты ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие»). Об этом сегодня, 23 марта, сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Правозащитники напоминают, что порядок выплаты ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – адресной помощи) регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 01.10.2014 № 505. «Вместе с тем никаких изменений, которые бы касались особенностей выплаты адресной помощи в период карантина, в постановление не вносилось, отдельных нормативно-правовых актов по этому поводу не принималось. Соответственно автоматического продления выплаты адресной помощи пока не введено», – говорится в сообщении.

Так, для назначения помощи на следующий шестимесячный срок уполномоченному представителю семьи пока так же необходимо подать в орган социальной защиты населения по месту нахождения фактического проживания и пребывания на учете как ВПЛ соответствующее заявление и пакет документов, в частности:

копии справок о постановке на учет ВПЛ всех членов семьи;

копии документов, подтверждающих родственные связи между членами семьи заявителя (например, свидетельства о рождении, свидетельства о браке), заверенные личной подписью уполномоченного представителя семьи;

копию справки от АО «Ощадбанк» с указанием реквизитов текущего счета;

письменное согласие (в произвольной форме) о выплате денежной помощи уполномоченному представителю семьи от других членов семьи и согласие на обработку персональных данных;

письменное разрешение на раскрытие АО «Ощадбанк» информации, содержащей банковскую тайну, относительно текущего счета, открытого уполномоченному представителю семьи в АО «Ощадбанк».

В период карантина правозащитники советуют предварительно позвонить в орган социальной защиты населения, в который вы планируете обращаться, чтобы узнать его режим работы.

В случае, если соответствующий орган временно прекратил работу и/или не осуществляет прием граждан в связи с введенными мерами на время карантина, для назначения адресной помощи на следующий 6-месячный срок правозащитники советуют подать необходимый пакет документов, указанный выше, путем направления его:

1) на официальную электронную почту соответствующего органа социальной защиты населения в электронном виде

ИЛИ

2) средствами почтовой связи (например, с помощью «Укрпочты» или «Новой почты») на официальный почтовый адрес такого органа. В последнем случае рекомендуется сохранить документы, подтверждающие факт почтового отправления (фискальный чек, экспресс-накладную и т. д.).