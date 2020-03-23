Фейки о коронавирусе: СБУ выявила 38 распространителей

Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает разоблачать распространителей фейков о коронавирусе. Начиная с прошлой недели, выявлено 38 человек. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ передали Нацполиции всю информацию для применения к ним мер административного воздействия.

Отмечается, что при этом нескольким людям были предъявлены серьезные статьи Уголовного кодекса Украины. В частности, сегодня в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине.

Призвал он и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от «куратора» из Российской Федерации.

Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

«Кстати, среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный», – говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

«Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда СБУ прекращает деятельность "киберактивистив", которые получают задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации в Украине. Недавно подрывная деятельность одного из таких интернет-провокаторов была прекращена в Одессе. В очередной раз призываем граждан не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Актуальные данные о текущей ситуации по распространению коронавируса является на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений», – отметили в СБУ.