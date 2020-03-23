Кредит на билет, едим раз в сутки: Истории жителей Донбасса, застрявших в карантине за границей (Фото, видео)

Мальта, Швеция, Индия, Шри-Ланка, Бали и еще можно долго перечислять страны и острова, где застал переселенцев из Донбасса стремительный «антикоронавирусный» карантин. Одним, благодаря удаче и внушительной сумме, удалось вернуться в Украину, а кому-то приходится до сих пор коротать время на других континентах при ограниченных денежных средствах. «Украина своих граждан не оставит», – заявляют политики и чиновники. А на деле выходит наоборот…

Чтобы улететь домой, влезла в кредит

Елена, до 2016 года жила в Красном Луче (после переименования – Хрустальный, неподконтрольная часть Луганской области), сейчас – в Запорожье. «Застряла» в Швеции:

– Учусь на третьем курсе в одном из запорожских вузов, изучаю английский язык и литературу, и перевод включительно. В Стокгольм приехала 12 марта, специально на концерт Луи Томлинсона. Это солист уже распавшейся группы One Direction (англо-ирландский бой-бэнд, основанный в Лондоне в 2010 году; через 5 лет группа объявила о прекращении своей деятельности, – ред.). Концерт был запланирован на 14 марта. Приехала раньше, чтобы погулять по столице Швеции, а на следующий день после концерта вернуться в Украину.

На следующий день после моего приезда узнала, что концерт отменили. У меня была истерика и паника. Начала планировать эту поездку за полгода до концерта и оказалось, что все это было впустую. Но пока первые негативные эмоции прошли, решила, что надо пользоваться моментом и погулять по городу, где когда-то Астрид Лингрен написала книгу о Карлсоне.

13 марта весь день посвятила изучению достопримечательностей Стокгольма. Было хорошее настроение ровно до того момента, пока в новостях не прочитала о том, что Польша закрывает свои границы. У меня был обратный билет – перелет Стокгольм-Варшава и оттуда на автобусе в Киев. Потому что так дешевле было.

Я до последнего верила и надеялась, что смогу улететь 15 марта и что Польша, как была для меня промежуточным пунктом, так и останется. Просто пересеку эту страну и спокойно доберусь домой. По информации, польская граница должна была закрыться в полночь. В поисках выхода из сложившейся ситуации, я купила на 18 марта билет у Международных авиалиний, о чем жалею до сих пор очень сильно. Но тогда у меня не было выбора. Тогда же еще и речи не было о том, что Украина вслед за Польшей закроет свои границы, и к тому же на сайте МАУ значилось, что рейс в силе.

Правда, в новостях проскальзывала информация о закрытии границ, но официального решения еще не было. Поэтому я на свой страх и риск купила билет за 70 евро. Для меня, студентки-переселенки, это очень большая сумма. Для сравнения, в Стокгольм прилетела за 23 евро.

15 и 16 марта сайт МАУ молчал. Накануне вылета обратилась в посольство Украины в Швеции, чтобы они рассказали, как действовать мне в сложившейся ситуации. Это был первый опыт общения с представителями этой структуры. Мне сказали – да, все хорошо, вернетесь домой по своему билету.

А утром 17-го, за 10 часов до моего рейса, получила электронное письмо от авиакомпании, что мой рейс отменен. У меня был заранее забронированный хостел всего лишь на те дни, которые собиралась провести в этом городе. С собой было 100 евро, так сказать, на всякий случай. Эти деньги как раз пригодились на покупку билета, которым я так и не смогла воспользоваться.

Я покупаю билет на паром, следующий по маршруту Стокгольм-Турку. Это город в Финляндии. Билет на автобус Турку-Хельсинки, потом из финской столицы на автобусе в Санкт-Петербург. Там у меня есть друзья, а в Москве живет дядя. Прошлым летом от рака умерла мама и дядя – единственный оставшийся из родственников, кто меня поддерживает, в том числе и материально. И я планировала поехать к нему, но не сложилось. Билет из Стокгольма в Турку у меня был на раннее утро 17 марта, а потом прочитала, что в полночь 18 марта Россия закрывает свои границы. Я посчитала, что не успею на пароме, а потом еще и на автобусе добраться до Питера до того, как закроется граница. Поэтому я опять потеряла день и опять застряла в Стокгольме.

Все это время жила в том хостеле, в котором сделала бронь. Я ждала новостей от посольства, звонила им. Когда я сказала, что у меня нет денег, и спросила, что мне сделать, как вернуться домой, девушка сказала: «Ну, неужели у вас нет родственников в Украине, которые могут вас забрать?» А у меня действительно нет родственников. Только дядя в Москве.

В итоге, моя проблема была решена: на 21 марта нам предоставили рейс и я безумно рада, что наконец-то вернулась домой. Чтобы купить билет на самолет до Киева, а это 186 долларов, мне пришлось взять кредит.

В Стокгольме / Фото Елены

Отдых, который запомнится надолго

Юлия до войны жила в Донецке, сейчас – в Киеве. «Застряла» на Шри-Ланке:

– 8 марта с мамой вылетела Qatar Airways через Доху на Шри-Ланку. Обратно билеты были на 18-е число. Когда стало известно, что Украина закрывает свои границы, я сразу кинулась менять билеты на вылеты раньше. Но билетов уже не было, и это при том, что по местному времени было 3 часа ночи!

Я стала звонить в авиакомпанию, никто не отвечал. Потом туроператор ответил, что на 15 и 16 марта билетов нет, так же как и вариантов выхода из сложившейся ситуации. Катар билеты отменил за день до вылета, и ничего не предложил взамен.

Потом нам предложили улететь 15 марта из Коломбо в Киев. Какие это будут авиалинии, туроператор не сообщал, были озвучены только цены. Два билета домой стоили 1 800 евро, при том, что сам тур на 10 дней тур для меня с мамой стоил 1 400 долларов. Такой суммы у нас не было, и туроператор ответил, что мы категорически отказались от предложения и то, что будет дальше, это только наши проблемы.

Переписка Юлии с туроператором

Продолжали жить в том же отеле, куда поселились изначально. Это в поселке Акурала. Жилье на один день продлевали за свой счет, также как и питание. В отеле к нам очень хорошо относились, хозяин постоянно переживал за нас и даже сделал небольшую скидку на проживание.

17 марта наш туроператор сказал, что Air Arabia будет делать три рейса в Украину, но только за деньги. Всего лишь час дали на то, чтобы оплатить билеты. Я очень благодарна своей подруге, которая в экстренном порядке нашла деньги и внесла их за два билета, для меня и мамы.

Ночью 20 марта улетели из международного аэропорта Бандаранаике, это в Коломбо. Самолет был полупустой до Шарджи (город в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенный в Персидском заливе), а там уже заполнился украинцами из разных стран. В полдень были уже в Киеве. В аэропорту Борисполь запретили фотографировать и снимать на телефоны. Встречали военные, всем пассажирам измерили температуру и раздали анкеты. Там были такие вопросы: номер авиарейса, перевозчик, паспортные данные, место проживания и контакты.

Оставлять это дело и делать вид, что ничего не произошло, я не собираюсь. Сначала напишу претензию. Потом – по обстоятельствам. Суды сейчас, к сожалению, не работают. К тому же у меня есть подозрение, что компания спишет все на форс-мажор.

Шри-Ланка / Фото Юлии

Кстати, на момент отлета на Шри-Ланке началась паника: местные сметали с полок магазинов все что можно. А завидев белых, кричали «corona, corona». Когда я с мамой зашли в кафе покушать, местные сразу маски на лицо натянули и общались с нами на расстоянии метра.

Контракт закончился невовремя

Александр до войны жил в Донецке, сейчас – в Краматорске. «Застрял» на Мальте:

– Год назад с семьей уехал на Мальту, тут мне предложили работу. Как раз контракт подошел к концу, у нас были билеты на 27 марта. Но рейс отменили. Потом прошла информация, что рейс из Валетты (столица Мальты, тут находится единственный аэропорт на весь остров; для сравнения площадь Донецка составляет 358 км², а всей Мальты – 316 км²) в Киев перенесен на 7 апреля. Но спустя время и этот рейс отменили. И было непонятно, когда будет следующий рейс и будет ли вообще.

Даже если чисто гипотетически представить, что есть какие-то рейсы с пересадками, в чем я лично сомневаюсь, то вероятность застрять в транзите сильно пугает. К тому же жить в транзите это очень дорого. Поэтому решили не рисковать и оставаться тут.

Украинскому МИДу удалось организовать перелет в Киев 22 марта на самолете компании SkyUp Airlines. Прочитал, что государство выделило деньги на этот спецрейс, а в итоге каждый пассажир платил за билет из собственного кармана. К тому же цена билета била по карману. До всех этих событий обычный билет стоил 100-120 евро, иногда акционные были по 45-60 евро, а чтобы вернуться наконец-то домой мне пришлось отдать почти 230 евро. И это только за один билет, а нас летело трое.

Если бы не было этого рейса, в лучшем случае нам пришлось тут жить до середины апреля, а в худшем – даже и думать не хочу. Мальта – недешевое государство и страшно представить, во сколько вылилось бы проживание и питание, если бы мы остались.

Мальта / Фото Александра

Уехать с каждый днем все сложнее и дороже

Лилия до войны жила в Донецке, сейчас – в Киеве. «Застряла» в Индии:

– Я с мужем «застряла» в столице Индии. Как бы смешно не звучало, но выхода нет. Ситуация получилась на самом деле дурацкая – как только мы находим способ добраться домой, рейсы сразу же отменяют.

Как только услышали о закрытии границ Украины, начали искать билеты, а их уже нет. Не отчаялись, решили лететь в Россию, а она закрыла границу для иностранцев. Через Беларусь – закрыты посты с украинской стороны. Уже было сложили руки, но тут появился шанс перелета через Стамбул. Окей, все классно, но билет из Дели в Стамбул сначала стоил 1 500 долл. на человека, а буквально на следующий день цена удвоилась. Хотя до этого момента мы считали, что у нас есть деньги.

Нам очень повезло, мы живем у знакомых знакомой и поэтому не платим за жилье, что очень выручает в нынешней ситуации. В принципе, грех жаловаться, ибо живем сейчас бесплатно и пока деньги есть.

С 22 марта Индия прекратила международные рейсы. В стране введен комендантский час. Кафе и клубы закрыты.

Честно сказать, сначала и не поняли глобальность проблемы, думала, ну, не улетим 29 марта, тогда уже после 3 апреля. Благо, что виза еще позволяет. Но теперь непонятно, когда это закончится, и что самое страшное – пришло осознание, что когда это закончится, билеты в цене еще долго не будут падать.

Какие у меня сейчас чувства и эмоции? Грандиозное сожаление. Я сначала не поверила в то, что это сумасшествие до апреля и не хватило мозгов осознать всю глубину надвигающейся бури. Бежать надо было в первые дни, с каждым днем это становится все дороже и сложнее.

Деньги на исходе – ем один раз в день

Екатерина до 2014 года жила в Горловке (ныне неподконтрольная часть Донецкой области), сейчас – под Киевом. «Застряла» на Бали:

– Последние полтора года я работала во Франции. В начале марта вернулась домой, чтобы сдать последние экзамены в вузе. После этого решила немного отдохнуть и поехала на Бали (остров Индонезии). Прилетела сюда 7 марта, а обратно должна была лететь 20-го. А 14 марта, около 8 вечера по местному времени, я узнала, что в связи с карантином будут закрыты украинские границы.

Я, как и многие мои соотечественники, не могла связаться посольством и офисом авиакомпании, чтобы узнать наши дальнейшие действия и обменять билеты. Только через три дня, 17 марта, я дозвонилась в посольство и получила следующий ответ: «Не волнуйтесь, за вами прибудет спецрейс. Всех украинцев заберем». И с того дня – молчком, как говорится, ни ответа, ни привета. В посольстве ждут распоряжения из Киева.

Если раньше я жила в отеле, который был оплачен до 20 марта, то сейчас арендую маленькую комнатку у местных. Деньги выслали родители, благо, что тут есть возможность расплачиваться банковской карточкой. Ем всего лишь раз в день. Ищу максимально дешевый вариант пропитания. С каждым днем денег становится все меньше, и я не знаю, сколько времени тут мне еще предстоит пробыть. А со слов родителей я поняла, что ситуация в Украине критическая и у них тоже денег в обрез.

На Бали / Фото Екатерины

Знаю людей, у которых закончилась наличка, и при этом нет никакой возможности, чтобы им пополнили карточку. Наша молодежь приобрела палатки и устроила кемпинг на пляже. Но им нет спокойной жизни – периодически гоняет полиция, поскольку это на Бали запрещено. Нас тут на острове более 900 украинцев. Много семей с детьми, есть и пенсионеры.

На днях звонила в МИД Украины, а на меня стали орать, мол, «почему вы уехали на Бали, если знали, что такая ситуация в мире». Я считаю, что со стороны дипломатического ведомства это очень грубый ответ. Не понимаю, как можно относиться так к гражданам своей страны.

Наши политики вовсю кричат, что украинцы смогут добраться домой бесплатно или по льготным ценам. Но это полный бред. Пока единственный вариант, которым нам предложили – купить билет до Стамбула, а оттуда – в Украину. А один билет в Стамбул сейчас стоит 2 800 долл. Это неимоверная цена! К тому же у многих украинцев уже закончился срок действия визы. А это еще расходы – 50 долл. за каждый просроченный день. Если это семья из четырех человек, то сумма получается солидной, и это только за один день. Сколько мы тут еще будем, не известно.

Мы просили посольство обеспечить нас отелем, а в ответ – тишина. Знаю, что для жителей Германии, которые тоже тут застряли, их посольство предоставило отель и трехразовое питание за государственный счет. Получается, что немцы живут, а украинцы – выживают.

Если на момент начала моего отпуска тут было все тихо и спокойно, то сейчас есть больные коронавирусом и их количество с каждым днем растет. Стали «закрываться» соседние острова, с 19 марта запрещен въезд на Бали. Только местные могут летать с острова на остров. Пока остров работает, но привычный уклад жизни островитян может измениться в любой момент.

На Бали / Фото Екатерины

Что будет дальше, я не знаю. Мне очень страшно. Мы брошены своим государством, руководству до нас нет никакого дела. На нас наплевали и оставили на произвол судьбы. МИД Украины молчит, посольство Украины в Республике Индонезия тоже. Единственная новость, которая придает оптимизма, это то, что в конце прошлой недели консул прилетал в Джакарту. Он встречался с местными властями и вел переговоры с Qatar Airways, чтобы они доставили домой тех людей, у которых есть билеты на их рейсы. Но даже если авиакомпания пойдет на это, то, что делать с остальными украинцами? Часть их них приобретали билеты у турецкого и сингапурского авиаперевозчика. Мой билет в Украину «сгорел» и деньги за него не вернут, т. к. это не вина авиакомпании Qatar Airways.

У многих людей истерика, они плачут. И я не исключение. Мы очень хотим вернуться домой.

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По состоянию на 21 марта, по данным Министерства иностранных дел Украины, домой вернулись 59 тысяч 494 гражданина. Консульства продолжают работать и планируют вернуть всех тех, кто будет нуждаться в помощи.