Коронавирус: Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии

Руководитель Офиса Андрей Ермак обязал Управление государственной охраны проводить скрининг температуры всех сотрудников и посетителей Банковой, а при отказе от термометрии не допускать их в помещение. Об этом говорится в его распоряжении от 12 марта, текстом которого располагают « Українські новини ».

«Подразделению Службы охраны Управления Государственной охраны на период карантина внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса президента и Координационного центра взаимодействия с Кабинетом Министров Украины с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний лицами, которые имеют признаки таких заболеваний. Не допускать лиц, которые отказались проходить термометрию, к помещениям Офиса и Координационного центра», – сказано в нем.

Лицам с температурой выше 37 градусов УГО должно рекомендовать обратиться к врачу.

Руководителям структурных подразделений Офиса президента Ермак поручил провести разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности.

Также им поручено проинформировать работников о «горячей линии», «совете врача по телефону», на которую можно позвонить в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса.

Государственному управлению делами поручено обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях Офиса президента.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.