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На Донетчине бесплатную правовую помощь будут предоставлять дистанционно

23.03.20 20:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине с сегодняшнего дня, 23 марта, и до завершения карантина система бесплатной правовой помощи (БПП) приостанавливает личный прием граждан и оказание адресной правовой помощи. В этот период услуги будут предоставлять дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Как отмечается, бесплатная первичная и вторичная правовая помощь будет предоставляться с применением информационно-коммуникационных технологий и с использованием ящиков для корреспонденции.

Так, предоставить необходимые документы можно через специально оборудованные ящики для корреспонденции или электронные средства связи (адреса и электронные почты местных центров по предоставлению БВПП можно узнать на официальном сайте системы БПП https://www.legalaid.gov.ua/).

Для того, чтобы получить юридическую консультацию или разъяснения по правовым вопросам, можно воспользоваться такими вариантами:

Уточняется, что система БПП работает в усиленном режиме, консультирует граждан и помогает решить правовые вопросы.

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