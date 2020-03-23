На Донетчине бесплатную правовую помощь будут предоставлять дистанционно

На Донетчине с сегодняшнего дня, 23 марта, и до завершения карантина система бесплатной правовой помощи (БПП) приостанавливает личный прием граждан и оказание адресной правовой помощи. В этот период услуги будут предоставлять дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Как отмечается, бесплатная первичная и вторичная правовая помощь будет предоставляться с применением информационно-коммуникационных технологий и с использованием ящиков для корреспонденции.

Так, предоставить необходимые документы можно через специально оборудованные ящики для корреспонденции или электронные средства связи (адреса и электронные почты местных центров по предоставлению БВПП можно узнать на официальном сайте системы БПП https://www.legalaid.gov.ua/).

Для того, чтобы получить юридическую консультацию или разъяснения по правовым вопросам, можно воспользоваться такими вариантами:

позвонить на бесплатный номер системы БПП 0 800-213-103;

задать вопрос в мессенджер Фейсбук-страницы: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/ ;

написать на электронную почту ближайшего местного центра (адреса можно узнать на сайте системы БПП – https://www.legalaid.gov.ua/);

прочитать правовую консультацию на телеграмм-канале «Бесплатная правовая помощь» https://t.me/ualegalaid и обсудить в чате – https://t.me/ualegalaidchat ;

задать вопрос на Инстаграм-странице системы БПП https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk ;

воспользоваться WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua.

Уточняется, что система БПП работает в усиленном режиме, консультирует граждан и помогает решить правовые вопросы.