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Заставляют перекручивать на месте: В «ДНР» снова «охотятся» на авто с украинскими госномерами

23.03.20 19:33
В «ДНР» / Фото из открытых источников
В «ДНР» / Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области принято «постановление кабмина ДНР» о постановке на учет транспорта до 6 апреля. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил один из местных Telegram-каналов.

«ГАИ ДНР останавливают авто, при наличии номера ДНР в багажнике заставляют перекручивать на месте. При отсутствии – авто увозят на эвакуаторе, а владельца забирают в РОВД», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в «МВД ДНР» вышел «внутренний указ»: с 23 марта «крепить» водителей с украинскими номерами. «Особо предприимчивые служащие начали уже в субботу (21 марта, – ред.). Схема аналогична январским событиям», – пишут в соцсети.

Даже если машина зарегистрирована в «ДНР» и водитель имеет местный «техпаспорт», передвижение на номерах Украины по «республике» «временно запрещено». Причина – закрыта граница с Украиной, международное движение прекращено, соответственно, в «ДНР» не может быть «приезжих» и «уезжающих».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» начали задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».

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