Хранил радиоактивные материалы: На Донетчине главному энергетику госпредприятия сообщили о подозрении

На Донетчине главному энергетику государственного предприятия сообщено о подозрении за непредоставление информации о неучтенных источниках ионизирующего излучения с радиоактивным веществом «Цезий-137», активность которого превышала разрешенный безопасный уровень. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Торецким отделом Константиновской местной прокуратуры главному энергетику одного из государственных угледобывающих предприятий Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК Украины, то есть в нарушении правил обращения с радиоактивными материалами, что создало опасность наступления тяжелых последствий», – сказано в сообщении.

Расследование установило, что в мае 2019 года во время проверки наличия и сохранности основных средств главным энергетиком выявлено 4 ранее неучтенных источника ионизирующего излучения с радиоактивным веществом «Цезий-137», активность которых превышала разрешенный безопасный уровень.

Однако, действуя в нарушение требований законодательства, служащий не сообщил об этом в орган Государственного регистра источников ионизирующего излучения, не предпринял никаких мер по их надлежащему учету и незаконно хранил источники излучения более 2 месяцев, подвергая опасности работников предприятия.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решаются вопросы об избрании мужчине меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.