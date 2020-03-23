Самоизоляция во время коронавируса: Для кого нужна, сколько длится и что делать

Во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, самоизоляция – это воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования. Самоизоляция предусматривает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее 2 метров ).

Исключением является только обращение за медицинской помощью (только после консультации по телефону).

Самоизоляция нужна для тех, кто:

ожидает результаты теста на новый коронавирус;

близко контактировал с лицами, заболевшими COVID-19;

недавно вернулся из стран, где зафиксирован новый коронавирус (даже если отсутствуют симптомы).

Также в Центре общественного здоровья Украины ответили еще на ряд вопросов:

Сколько длится самоизоляция?

Если вам рекомендовал врач или вы самостоятельно приняли решение об изоляции, она должна продолжаться не менее 14 дней с даты начала случая, ставшего причиной самоизоляции: путешествие, контакт с больным и тому подобное.

Как подготовиться к самоизоляции?

Попробуйте спланировать время самоизоляции так, чтобы у вас не возникало необходимости выходить из дома или принимать посетителей. Объясните это своим друзьям и родственникам, а также обсудите возможность дистанционной работы.

Сохраните контакты вашего врача и предварительно сообщите ему о причинах самоизоляции, а также выберите контактное лицо, к которому будете обращаться за помощью.

Что делать, если проживаете не одни?

Нужно изолироваться в отдельной комнате, хорошо проветриваемом помещении. Если есть возможность пользоваться отдельной ванной комнатой и/или туалетом, а также готовить и питаться отдельно – сделайте это.

Не забывайте о регулярном мытье рук с мылом, уборке, в том числе влажной уборке поверхностей, гигиене кашля, использовании одноразовых салфеток и платков. Во время необходимых контактов с людьми всегда надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Как организовать доставку пищевых продуктов?

Попробуйте минимизировать походы в магазин. Если есть возможность, попросите друзей или родственников доставлять вам продукты питания и необходимые покупки до входной двери или пользуйтесь услугами доставки с дистанционной оплатой.

Что делать, если вам необходимо покинуть жилье?

Если возникла необходимость покинуть место самоизоляции – надевайте маску и минимизируйте контакты с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля.

Если вы не уверены, нуждаетесь ли в самоизоляции или не знаете к кому обратиться, позвоните на горячую линию Центра общественного здоровья Украины относительно новой коронавирусной инфекции: 0 800 505 840.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычное ОРВИ.