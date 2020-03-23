«Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Фонд Рината Ахметова и Минцифра создали образовательный сериал для педагогов

Фонд Рината Ахметова и Министерство цифровой трансформации Украины представили общественности образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Фонда.

Сериал был создан в рамках совместного спецпроекта Фонда и Минцифры для развития дистанционного образования в стране. Этот шаг стал ответом на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Карантин существенно повлиял на образовательные процессы в стране – и актуальность онлайн-образования становится особенно явной.

«Фонд Рината Ахметова и Минцифра оперативно ответили на те вызовы в образовании, которые возникли в связи с карантином. За считанные дни создали совместный спецпроект "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Это настоящий образовательные сериал, с помощью которого украинские учителя по всей стране смогут адаптироваться к новым реалиям. Освоить новые инструменты онлайн-преподавания и превратить его в интересный, современный процесс как для учеников, так и педагогов. Карантин дает нам, с одной стороны, вызов, а с другой, – заставляет двигаться вперед. Создание онлайн-курса открывает новые возможности для развития онлайн-образования в Украине в целом. Инструменты онлайн-преподавания будут актуальны не только на время карантина, но и долго после него. Фонд Рината Ахметова еще 22 февраля отреагировал на угрозу коронавируса. С этого момента помощь стране в борьбе с угрозой эпидемии – приоритет Фонда», – сказала на презентации проекта Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

На фоне скучных и однотипных образовательных онлайн-курсов спецпроект отличает его формат. Это цикл из 6-ти видеороликов с участием педагогов и экспертов, которые пользуются различными сервисами дистанционного обучения. С участниками проекта они будут говорить об алгоритмах и коммуникации учителей и учеников на период дистанционного обучения, а также наборах сервисов и специфике их использования в образовательном процессе. Это такие передовые инструменты дистанционного преподавания на базе онлайн-сервисов, как Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime. Благодаря им процесс преподавания и обучения онлайн становится максимально современным, удобным и понятным. Кроме того, они помогают не утратить эмоционального контакта между учителем и учениками.

«Цель образовательного сериала "Карантин: онлайн-сервисы для учителей" – показать учителям все доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Сериал был создан всего за 72 часа. На самом деле, мы бы не смогли этого сделать без поддержки Фонда Рината Ахметова. Большое спасибо за то, что благодаря вам украинские учителя получили возможность познакомиться с этим видеокурсом», – отметила Валерия Ионан, заместитель министра цифровой информации по вопросам европейской интеграции.

Цикл видеокурсов будет размещен на странице Фонда Рината Ахметова в Фейсбук и Youtube-канале. А также на портале «Цифрова освіта» Минцифры: osvita.diia.gov.ua