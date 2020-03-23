Режим ЧС: Как Донецкая область противостоит коронавирусу (Видео)

В Донецкой области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пропуск через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) прекращен. Уже с сегодняшнего дня большинство продовольственных рынков – закрыты. А в магазины пускают ограниченное число покупателей. Также на днях по-новому будет работать общественный транспорт.

Краматорский городской голова Андрей Панков анонсировал, что в ближайшие дни в городе ездить в автобусах и троллейбусах можно будет только по спецпропускам. «Пользоваться им смогут только люди, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Это – медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий», – заявил он.

В троллейбусе в громкоговоритель жителей постоянно предупреждают: «Просим вас соблюдать меры личной гигиены. Использовать маски, мыть руки. По возможности меньше находиться в местах скопления людей».

Маршрутки будут курсировать только утром и вечером, потому что перевозчики несут большие убытки.

Пропуска в общественный транспорт выдадут и в Славянске. «Много у нас споров вызвало то, работники АЗС имеют ли такое право или нет. Все-таки сошлись на том, что если мы так будем бесконечно расширять список, то мы придем к тому, что никакого карантина в транспорте у нас нет», – сообщил заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

Запрещено также посещение парков и скверов. Однако ни охранников, ни ограждений пока нет. Горожане не в восторге. «Я понимаю, когда собрание, много людей собирается, они небезопасны друг для друга. А просто прогуляться с собакой, подышать свежим воздухом очень даже кстати», – говорит жительница Славянска Лариса.

Закрыты все рынки, в том числе продовольственные, из-за того, что их посещает много людей. «Все хотят переходного периода, но я хочу сказать, что переходного периода не будет. Потому что пандемия наступает, и количество заболевших в Украине уже начинает расти в геометрической прогрессии», – заявил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Логика их закрытия очень проста. Санитарная обработка на рынках практически не проводится. Мы берем практику мировых сообществ, где четко доказано, что вирус оседает и является наиболее опасным именно на продуктах питания, на одежде тех, кто присутствует. А контролировать процесс общения и гигиены на рынках практически невозможно», – объяснил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Также глава области отметил, что режим чрезвычайной ситуации не будет ограничивать прав людей.

Напомним, сегодня, 23 марта, Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Источник: ТК «Донбасс»