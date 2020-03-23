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Коронавирус: В Офисе Генпрокурора создали спецштаб

23.03.20 19:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В офисе Генерального прокурора создан координационный штаб с целью осуществления контроля за проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сегодня, 23 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято по результатам совещания у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

«Задача штаба – обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры. Также штаб будет оптимизировать работу Офиса Генерального прокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

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