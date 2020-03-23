Как защитить ребенка от коронавирусной инфекции: Рекомендации МОЗ

Дети не имеют такого высокого риска заболеть COVID-19, как взрослые. Некоторые дети и младенцы болели вследствие новой коронавирусной инфекции, но именно взрослое население составляет подавляющее большинство случаев заболевания. О том, как можно защитить ребенка от инфицирования COVID-19, сообщает сегодня, 23 марта, пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

По данным МОЗ, для того, чтобы защитить ребенка от коронавирусной инфекции, родителям следует рассказать им о правилах, соблюдая которые можно остаться здоровым. Также, следует:

регулярно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

избегать контакта с людьми, которые кашляют и чихают;

ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым часто касаются в бытовых помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, ручки, столы, туалеты, мойки и т. д.;

стирать детские вещи и плюшевые игрушки (подлежащие стирке) в соответствии с инструкциями производителя. Если возможно, стирать вещи стоит при высоких температурных режимах и тщательно их сушить.

В МОЗ уточнили, что дети и взрослые имеют одинаковые симптомы COVID-19. Однако у детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 обычно наблюдаются более легкие симптомы. Также, симптомы у детей похожи на простуду: лихорадка, насморк и кашель. Кроме того, сообщалось о рвоте и диарее.

Кроме того, если ребенок здоров, ему нет необходимости носить маску. Только те, кто имеют симптомы болезни или оказывают помощь больным, должны носить маски.

Отмечается, что пока нет информации, могут ли дети с тяжелыми хроническими или, к примеру, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иметь тяжелое течение болезни в связи с новой коронавирусной инфекцией.