КПВВ Донетчины: Служебные собаки помогли предотвратить 17 попыток перевозки оружия и боеприпасов

На Донетчине, благодаря служебным собакам Донецкого пограничного отряда, натренированным на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатки, с начала года было пресечено 17 попыток перевозки через линию разграничения оружия и боеприпасов, а также попыток спрятать их в пределах населенных пунктов вблизи линии разграничения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Как отмечается, оперативники привлекают воспитанников кинологического центра Государственной пограничной службы Украины для поиска точного места нахождения средств террора.

Так, один из четвероногих помощников, поисковый пес Арчи, ориентирован на выявление всего, что может нанести вред людям. Карантин не изменил его график – с утра пес исполняет служебные обязанности в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

«За свои восемь лет Арчи неоднократно находил опасные вещи на КПВВ и за его пределами. Он хорошо отличает из миллиардов запахов именно тот, на который должен среагировать», – сказано в сообщении.