Коронавирус: Количество выздоровевших в мире превысило 100 тысяч человек

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тыс. человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data, сообщает « ЛІГА.net ».

На данный момент в мире зафиксировано 100 462 выздоровевших от COVID-19. Всего подтверждено 354 677 случаев заражения коронавирусом, 15 436 человек скончались от болезни.

Больше всего выздоровевших по официальной статистике в Китае – 72 819 человек. 8 376 человек справились с недугом в Иране, 7 024 – в Италии, 3 355 – в Испании, 3 166 – в Южной Корее, 2 200 – во Франции.