Карантин: На Донетчине кошки и собаки рискуют остаться без привычной пищи (Видео)

В Донецкой области кошки и собаки, которые привыкли к консервам из зоомагазинов, рискуют остаться без привычной пищи. В продуктовых магазинах – продуктов для них не найти.

Так, в Мариуполе один из зоомагазинов расположен на рынке. Сегодня, 23 марта, продавец не смог ответить, откроются ли завтра – не знает. А вот в выходные покупателей было много. «В панике берут, что делать. Коты не понимают и собаки, что нельзя есть или что карантин и надо меньше. Сухие корма, которые хранятся дольше. Такого плана. Паштеты всякие, тушенки. То, что хранится долго. Какие-то там ошейники и поводки, сейчас такое не берут», – рассказала продавец Юлия.

По соседству размещен еще один такой магазинчик, в отдельном помещении. Но и его работники переживают о закрытии. «Ждем решения по поводу того, как будет, будет ли работать рынок, и будут ли работать магазины. В частности зоомагазины, находящиеся внутри», – сказала продавец.

Владелец зоомагазина Виталий говорит, что, возможно, и будут работать. Здание отдельное, товар завозят. «Доставляют, говорят, покупайте. Пока можно работать – работайте. Семью же надо кормить чем-то. Аренду никто не отменял», – говорит он.

Но как объяснить домашним любимцам, что магазины могут закрыть. И что тогда они останутся без обеда. Кошки, собаки, рыбки, хомяки – большинство из них привыкли к еде из зоомагазинов.

По словам ветеринара Анны Твердохлеб, изменить рацион животных, и вместо сухого корма приучить, например, к рыбе, можно. Но делать это надо постепенно. «Даете утром, допустим, корм, вечером даете мясо сырое, каша на воде. Со своей еды не надо ничего давать. Супы всякие, приправы, пюре и прочее – ваш рацион не нужно применять животному. Потому что животное может, способно и должно переваривать сырую пищу», – объяснила она.

А если вы все же решили запастись кормом, сначала подсчитайте – сколько нужно вашему любимцу в сутки. Потому что у любой пищи, даже кошачьей, есть срок годности.

Напомним, сегодня, 23 марта, Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Источник: ТК «Донбасс»