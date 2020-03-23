Юристы и учителя: Резников сказал, кто войдет в консультативный совет

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в консультативный совет по политическим вопросам при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске должны войти представители гражданского общества. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Гордон».

По словам министра, в консультативный совет должны войти представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые уже там не проживают и те, кто сейчас живет на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Также в состав совета войдут по одному представителю от Германии, Франции и Российской Федерации. Он отметил, что работа консультационного совета будет приближена к работе общественных советов, которые существуют при органах государственной власти и государственных предприятиях.

«Идея этого консультативного совета – это идея общественного совета, в которой будут работать представители гражданского общества, имеющие доверие этого общества. Стороны переговоров именно так понимают понятие "представители гражданского общества". Это не боевики, не государственные служащие и не офицеры. Речь идет о юристах, библиотекарях, учителях и т. д.», – заявил Алексей Резников.

Он отметил, что создание консультативного совета – это выполнение одного из пунктов переговоров «Нормандского формата», и его внедрение требует согласования с другими членами переговорного процесса. В случае создания такого совета, появится площадка, на которой можно будет решать вопрос нормализации жизни отдельных районов Донецкой и Луганской областей после деоккупации.

Напомним, что народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления № 3229 «О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в г. Минск, Республика Беларусь», чтобы признать незаконным решение о создании консультативного совета.