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Транспорт на карантине: В Донецкой области появились перевозки регулярными спецмаршрутами

23.03.20 21:32

На сегодня в городах Донецкой области работает 550 единиц общественного транспорта. Об этом сегодня, 23 марта, на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, также работает 231 единица коммунального транспорта и 319 – частного. «Также города отреагировали на перевозки регулярными специальными маршрутами. Такие, как Покровск – задействовано 8 маршрутов. Преимущественно перевозят медработников и органов власти. В Мирнограде 10 автобусов задействовано, это медработники и коммунальные службы. Также Авдеевка пошла по этому принципу – семь единиц транспорта, в основном, работники крупных предприятий. В Славянске также осуществляют такие перевозки.

Он также добавил, что перевозки спецмаршрутами есть также в Славянском районе и Марьинском.

Ранее сообщалось, что промышленные предприятия, которые имеют свой автопарк, могут организовать подвоз своих сотрудников на работу, но не более чем по 10 человек.

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