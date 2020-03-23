В прифронтовых больницах Луганщины состояние обеспечения и готовности к возможной эпидемии COVID-19 критическое, – «Восток SOS»

В прифронтовых больницах Луганской области состояние материально-технического обеспечения и готовности к возможной эпидемии COVID-19 является критическим. Так считают в благотворительном фонде «Восток SOS», о чем сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

Так, 22 марта команда «Восток SOS» начала мониторинговый визит в Луганской и Донецкой областях. Одной из целей мониторинговой миссии является проверка готовности медицинских учреждений в Луганской области к началу возможной эпидемии COVID-19.

«Мы посетили Станично-Луганскую центральную районную больницу, Петропавловскую больницу, Счастьенскую городскую больницу и станцию скорой помощи в городе Счастье. К сожалению, состояние материально-технического обеспечения и готовности к возможной эпидемии COVID-19 является критическим, по нашему мнению. В части больниц ограниченное количество или вовсе отсутствуют защитные маски, средства дезинфекции, защитные костюмы. В указанных больницах отсутствуют аппараты искусственной вентиляции легких и тесты выявления COVID-19. Также в больницах критически не хватает медицинских работников, и узкоотраслевых специалистов. Медицинский персонал регулярно получает инструкции от Минздрава Украины, по которым должны действовать в случае выявления больных, и надеется, что возможная эпидемия их не коснется. Опыт нашей работы показывает, что к кризисным ситуациям нужно быть готовым всегда, несмотря на ожидания», – говорится в сообщении.

Исполнительный директор БФ «Восток SOS» Константин Реуцкий на своей странице в Facebook более подробно рассказал о визите:

«Нашли идеальную метафору готовности Луганщины к пандемии – инфекционное отделение Счастьинской городской больницы, несколько лет назад переоборудованное под морг (на фото).

- В случае выявления симптомов скорые будут везти больных в инфекционное отделение Петропавловской больницы. Там 20 коек (представительница Станично-Луганского районного совета; население района – 50 тысяч человек).

– В Петропавловскую?! О чем вы говорите! С легкой формой – самоизоляция и лечение на дому. С осложнениями будут везти в Рубежное. Почему не к нам? У нас – ни оборудования, ни персонала. Маски и дезинфицирующие средства есть. Почему я без маски? А вы бы попробовали отработать целое дежурство в маске! (врачи Станично-Луганской центральной районной больницы).

– Масок нет. Обещают, ждем третью неделю. Полицейские недавно приходили, просили поделиться масками. Им кто-то из начальства сказал, что нам завезли много. Кто им такое сказал?! Тесты?! Да о чем вы говорите! (дежурный врач Петропавловской больницы).

– Недавно был пациент с протекавшей нетипично быстро двусторонней пневмонией. Таким пациентам мы здесь помочь не можем. Санавиацией эвакуировали в Лисичанск. Была это обычная пневмония или коронавирус, нам, конечно же, потом никто не сообщил (врач Петропавловской больницы).

– Надеемся, что нас обойдет стороной (врач детского терапевтического отделения Счастьинской больницы)».

По словам Реуцкого, на около миллиона жителей контролируемой части области – одно полноценное инфекционное отделение, готовое принимать пациентов с симптомами коронавируса – в Рубежанской больнице. «Аж 30 коек. Больница оснащена двумя аппаратами искусственной вентиляции легких. Еще два есть в Северодонецке. Еще пара в районных больницах. Но это не точно и там нет реаниматологов. Похоже, официальные данные, касающиеся эпидемии коронавируса на Луганщине, будут сильно расходиться с реальными», – резюмировал он.