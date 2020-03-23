В Славянске установят прибор для проверки на коронавирус

Начальник управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко рассказал, на какой стадии находится закупка прибора для проверки на коронавирус. Об этом он рассказал сегодня, 20 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Договор оплачен. Аппарат будет сегодня-завтра в Донецкой области», – уточнил Педенко.

Он также сказал, что его установят в Славянске, в областном центре борьбы и профилактики СПИДа.

Рассказывая об оперативной обстановке, Педенко напомнил, что на сегодня в Донецкой области остается одно подтверждение коронавируса, и пока исследуют анализы 7 больных.