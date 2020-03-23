Новая жизнь старым вещам: На Донетчине школьники создали мастерскую на грант от ЮНИСЕФ

Пятеро школьников из Белозерского (Донецкая обл.) открыли мастерскую, где из старых вещей шьют новые: экосумки, игрушки, полотенца, модные аксессуары. Об этом, сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.

Отмечается, что школьники, давая жизнь старым вещам, популяризируют идею сознательного потребления. Чтобы воплотить свой проект, они выиграли грант от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и правительства Японии в рамках программы UPSHIFT Украины.

«Все мы сталкивались с ситуацией, когда в шкафу скопились ненужные вещи. Людям жалко их выбрасывать. Мы решили найти таким вещам полезное применение: шить игрушки из старых юбок, сумки из платьев. Тем более, что это пользуется спросом среди людей, ведь быть экоосведомленным становится трендом. Экосумки, например, очень хороший эквивалент полиэтиленовым пакетам, поскольку красивы, прочны и их можно сделать модным аксессуаром», – рассказывает лидер проекта «Новая жизнь старым вещам» Таня.

Команда уже сшила большую партию различных вещей и продала их на школьной ярмарке. Пока от своего маленького швейного бизнеса подростки выручили 2 тыс. грн. Деньги отдали на благотворительность.

Когда школьники начали воплощать свой проект, шить умели только двое. Но через несколько месяцев вся команда научилась этому ремеслу и присоединила к своей мастерской четырех волонтеров.

По словам участника команды, Влада, останавливаться ребята не собираются и планируют увеличивать и количество работы, и доходы. «Возможно сейчас это кажется каплей, но дальше будет больше», – отметил Влад.

Вещи ребята собирают по объявлениям. Также, они установили в своей школе специальные баки, куда каждый может принести ненужные вещи. После этого команда школьников обрабатывает их и начинает работу в мастерской.

«Нас поразило, что многие люди желают купить пошитые нами вещи! А еще больше радует, что наша идея работает: мы организовали некий круговорот вещей в природе», – делится Таня.