Из-за массовой «накрутки»: В Краматорске аннулировали итоги голосования за Общественный бюджет-2020 (Видео)

В Краматорске попытались подделать результаты голосования за проекты программы «Общественный бюджет». Борьба шла за несколько миллионов гривен. Горожане предлагают идеи, а на их воплощение – выделяют деньги.

Виктор Авраменко учит детей боевому гопаку. Однако оборудования для занятий не хватает.

Чтобы приобрести все необходимое – боксерские груши, гимнастическую стенку и национальную одежду – руководитель кружка подал заявку на участие в общественном бюджете. «Дети из всех школ приходят и им недостаточно того, что есть. Там скакалки есть, там мячики есть. Но им нужно что-то сделать там, акробатические упражнения. Поэтому есть ковер, я заказал, на котором много детей и на нем можно выполнять упражнения», – сказал Авраменко.

По словам автора программы «Общественный бюджет» Сергея Стельмащука, есть много проектов по благоустройству города – высадить более сотни деревьев и кустов, обустроить парковку на 12 мест. «Жарко, особенно в теплое время года, поэтому здесь очень необходима тень. Очень много машин паркуется просто на так называемом газоне. Месят грязь в дождливую погоду – поэтому это все тоже нужно привести в порядок», – рассказал он.

Всего от жителей поступило 36 предложений. В частности, установка городских часов, указателей улиц, оборудование дог-парка.

Эксперты начали выбирать, но со временем все отменили. «Было обнаружено, что в системе очень большое количество накруток. Потому что были дни, когда аномального много голосовали с одного айпи-адреса», – сообщил заместитель главы Координационного совета программы «Общественный бюджет» в Краматорске Андрей Романенко.

Голосование объявили снова. И теперь лайкнуть то, что понравилось, можно будет только после того, как пройдете идентификацию. «Вот мы попадаем на страничку "Общественный бюджет". Мы регистрируемся через банк айди. Вводим номер телефона. Написано "Кабинет пользователя". Нажимаем "Все проекты". Вот нам выдало все проекты и кнопочка стоит "Проголосовать"», – объяснила модератор сайта «Общественный бюджет» Юлия Леонова.

Всего на воплощение идей горожан из бюджета Краматорска выделили 3 млн грн. Повторное голосование продлится до 29 марта.

Напомним, в этом году жители Славянска (Донецкая обл.) смогут воплотить собственные идеи за городские средства. Чиновники выделили 1 млн 300 тыс. грн на программу «Бюджет участия». Голосование будет проходить по 15 апреля.

Источник: ТК «Донбасс»